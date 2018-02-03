All. Espanyol: "Sanchez è arrivato pronto, mi ha detto che venire qui era la scelta migliore"

L’allenatore dell’Espanyol, Quique Sanchez Flores, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Barcellona, soffermandosi a lungo anche su Carlos Sanchez: “Non forzeremo il suo ins...

L’allenatore dell’Espanyol, Quique Sanchez Flores, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Barcellona, soffermandosi a lungo anche su Carlos Sanchez: “Non forzeremo il suo inserimento. E’ arrivato con lo spirito giusto, con voglia, crede che il trasferimento da noi fosse l’ideale per il proseguimento della sua carriera. Siamo felici che ci abbia scelto. Fisicamente lo vedo bene. Deve conoscere meglio i suoi compagni di squadra, ma mi sembra pronto”.