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Sanchez, avvio shock nel West Ham, si teme un lungo stop. Il motivo..

Nella partita di pochi giorni fa tra Macclesfield Town e West Ham l'ex giocatore della Fiorentina Carlos Sanchez ha riportato un brutto infortunio che lo potrebbe lasciare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 16:57
Sanchez, avvio shock nel West Ham, si teme un lungo stop. Il motivo.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
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Nella partita di pochi giorni fa tra Macclesfield Town e West Ham l'ex giocatore della Fiorentina Carlos Sanchez ha riportato un brutto infortunio che lo potrebbe lasciare lontano dal campo per svariate settimane. Per lui si teme infatti la rottura del legamento crociato. A confermare l'ipotesi sono i media inglesi che ipotizzano un altro acquisto a centrocampo nel mese di Gennaio.

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