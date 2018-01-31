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Carlos Sanchez lascia la Fiorentina, giocherà nell'Espanyol. La formula è il prestito

Fatta per l'addio di Carlos Sanchez alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club viola ha appena chiuso per il passaggio in prestito del centrocampista colombiano all'Espany...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 17:40
Carlos Sanchez lascia la Fiorentina, giocherà nell'Espanyol. La formula è il prestito - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Fatta per l'addio di Carlos Sanchez alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club viola ha appena chiuso per il passaggio in prestito del centrocampista colombiano all'Espanyol. Sanchez si trova già in viaggio verso la Spagna, dove effettuerà le visite mediche di rito con il suo nuovo club. Operazione che si completerà in prestito. Così riporta Tuttomercatoweb.

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