Sanchez: "Qui mi apprezzano, farò quello che mi hanno negato a Firenze. Pioli non mi considerava..."

Carlos Sanchez ha parlato in conferenza stampa, nel giorno della sua presentazione all'Espanyol. E lo ha fatto senza risparmiare qualche frecciatina alla Fiorentina:“Avere poco minutaggio nell’anno de...

Carlos Sanchez ha parlato in conferenza stampa, nel giorno della sua presentazione all'Espanyol. E lo ha fatto senza risparmiare qualche frecciatina alla Fiorentina:“Avere poco minutaggio nell’anno del Mondiale è stato uno dei motivi per cui ho deciso di cambiare squadra, ma non l’unico. Volevo l’Espanyol e questa è un’opportunità molto bella per me e mi sento pronto per giocare anche subito, spero di avere spazio già nel derby col Barcellona di domenica. La mia mentalità è quella di adeguarmi sempre alle esigenze della mia squadra, sono pronto a dare la vita per i miei colori. Qui mi apprezzano e voglio fare ciò che mi è stato negato alla Fiorentina, dove l’allenatore non mi considerava adatto al suo tipo di gioco”