Di Marzio: "L'Hellas Verona tratta Carlos Sanchez con la Fiorentina. L'ultima parola spetta al colombiano..."

Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'Hellas Verona starebbe discutendo con la Fiorentina, proprio in queste ore, per Carlos Sanchez. Il colombiano, uscito ormai da u...

Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'Hellas Verona starebbe discutendo con la Fiorentina, proprio in queste ore, per Carlos Sanchez. Il colombiano, uscito ormai da un pezzo dall'orbita di Stefano Pioli, è richiesto però anche in Spagna ed in Grecia e, ad ogni modo, l'ultima parola sul suo trasferimento la potrà mettere soltanto lui.