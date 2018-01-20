Sanchez, questa la cifra chiesta dalla Fiorentina. Soucek, lunedì il via libera?

Su La Nazione si parla anche di Carlos Sanchez. Il manager frena sulla cessione, ma la Fiorentina aspetta solo la proposta giusta (intorno ai 4,5 milioni) per intavolare la trattativa. Anche perché ne...

Su La Nazione si parla anche di Carlos Sanchez. Il manager frena sulla cessione, ma la Fiorentina aspetta solo la proposta giusta (intorno ai 4,5 milioni) per intavolare la trattativa. Anche perché nei fatti il club viola ha già due soluzioni per migliorare la linea mediana. Già lunedì lo Slavia Praga può mettere la firma sul via libera per 3,5 milioni a Soucek, considerato la pedina giusta da Corvino e Pioli proprio per sostituire Sanchez. Ma anche Bradaric, mediano croato del Rijeka, è sul taccuino della Fiorentina. Per l’immediato e soprattutto per il futuro, visto che nei progetti del club sarebbe proprio lui il predestinato per occupare la casella lasciata libera da Badelj.