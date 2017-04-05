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Sanchez: "Non è cambiato niente in questo mese rispetto a prima. La corsa all'E.L.? Dobbiamo solo vincere"

Carlos Sanchez, centrocampista e difensore viola, ha parlato oggi ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:Nell’ultimo mese è cambiato qualcosa in questa Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2017 15:03
Sanchez: "Non è cambiato niente in questo mese rispetto a prima. La corsa all'E.L.? Dobbiamo solo vincere" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Carlos Sanchez, centrocampista e difensore viola, ha parlato oggi ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

Nell’ultimo mese è cambiato qualcosa in questa Fiorentina?
“Non è cambiato niente. Noi quando lavoriamo in una cosa ci crediamo fino in fondo. Serve anche un po’ di fortuna, che all’inizio non c'è stata. Speriamo di continuare così e vincere la prossima partita”.

A Genova domenica nella Sampdoria sarà assente Muriel
“Lo conosco bene, un mio compagno in nazionale è un giocatore chiave per la Sampdoria. Noi dobbiamo rimanere concentrati e andare a Genova con la giusta mentalità”.

La Sampdoria ha battuto l’Inter, nella lotta per l’Europa League è più semplice rimontare il Milan, l’Inter o l’Atalanta?
“Io sono concentrato a vincere settimana dopo settimana anche se ogni gara è sempre diversa dall’altra. Noi dobbiamo solo avere addosso la pressione di vincere le partite e pensare di fare bene per centrare l’obiettivo”.

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