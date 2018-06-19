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Mondiali, Carlos Sanchez causa un rigore dopo 3' minuti. Espulso

Non inizia nel modo migliore il mondiale della Colombia di Falcao e compagni. Dopo appena 3 minuti di gioco la difesa sudamericana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2018 13:59
Mondiali, Carlos Sanchez causa un rigore dopo 3' minuti. Espulso -
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Non inizia nel modo migliore il mondiale della Colombia di Falcao e compagni. Dopo appena 3 minuti di gioco la difesa sudamericana compie una sciocchezza madornale che porta al fallo di mano di Carlos Sanchez con seguenti rigore+espulsone

La stagione del centrocampista viola sembra essere finita nel peggior modo possibile

 

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