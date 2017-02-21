Prandelli rifiuta la Cina e prepara il ritorno in Serie A, due le possibili destinazioni...

Dopo la disastrosa avventura sulla panchina del Valencia Prandelli è pronto a rimettersi in gioco in Italia

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli sarebbe vicino al ritorno in panchina. Infatti, come riportato dal quotidiano, il tecnico di Orzinuovi avrebbe rifiutato le offerte ricevute dal ricchissimo campionato cinese per rimettersi in gioco in Serie A, dopo la fine della disastrosa avventura sulla panchina spagnola del Valencia. Pare che l'ex commissario tecnico della nazionale azzurra piaccia sia alla Sampdoria, che potrebbe trovarsi a fare i conti con l'addio di Giampaolo più volte accostato alla Fiorentina, che al Chievo Verona.