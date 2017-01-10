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Dalla Cina sono ottimisti: settimana decisiva per Kalinic

La fumata bianca potrebbe arrivare già questa settimana, anche se Kalinic non ha ancora pubblicamente sciolto le riserve

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2017 22:13
Dalla Cina sono ottimisti: settimana decisiva per Kalinic -
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Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione per quanto riguarda il caso Kalinic che ancora tiene banco in casa Fiorentina.

"In Cina c'è ottimismo: la trattativa tra il Tianjin Quanjian e la Fiorentina per Nikola Kalinic è più viva che mai. L'offerta da dodici milioni di euro più bonus per tre anni presentata al calciatore croato è, secondo la società allenata da Fabio Cannavaro, quella giusta per mettere a segno il colpo. Dal Tianjin fanno sapere che già questa settimana potrebbe arrivare la fumata bianca. Una fiducia che, però, deve adesso trovare il pieno consenso del giocatore. Perché Kalinic non ha ancora pubblicamente sciolto le riserve, non ha ancora deciso. In un senso o nell'altro".

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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