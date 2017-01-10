Bucchioni: “Kalinic vuole andare via fin dall’inizio. I Della Valle trattano il calcio come fosse economia…”

Serve coraggio, non si può stare fermi per paura di sbagliare come accaduto negli ultimi anni

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu. Queste le sue parole: “Kalinic ha deciso da subito di andare via. Se la volontà è questa ed è ferma, alla fine la Fiorentina deve portare avanti la trattativa, clausola o non clausola. Questa operazione è un’occasione da cogliere. Ai Della Valle ho sempre imputato di trattare il calcio come fosse economia, però serve anche coraggio, non si può stare fermi per paura di sbagliare come accaduto negli ultimi anni”.