Anche il Parma finisce ai cinesi. Crespo sarà il vicepresidente della squadra

Un investimento piccolo per una grande piazza del nostro calcio. Hernan Crespo il grande protagonisti di questa trattativa

Anche il Parma finisce ai cinesi. La trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza è ormai in dirittura d’arrivo: l’annuncio verrà dato soltanto al termine dei playoff di Lega Pro che vedono la squadra emiliana impegnata dai quarti di finale. Così gli imprenditori del territorio (Guido Barilla, Paolo Pizzarotti e Giampaolo Dallara tra gli altri), che due anni fa avevano fatto rinascere il club dopo il fallimento della gestione Ghirardi, fanno un passo indietro pur rimanendo come azionisti di minoranza e lasciano spazio a Jiang Lizhang, uomo d’affari cinese, proprietario dell’agenzia di marketing Desport, che detiene la proprietà del Granada e sta per acquisire il controllo del Crystal Palace. L’investimento, nei prossimi due anni, sarà di 10 milioni di euro. È previsto, perlomeno secondo gli accordi siglati ieri a Parma, negli uffici dello stadio Tardini, che Lizhang arrivi a una quota del 60 per cento, ma il suo obiettivo nel tempo è quello di avere il 90 per cento (per statuto il 10 per cento deve essere riservato all’azionariato popolare).

A fare da intermediario nella lunga trattativa tra gli industriali parmigiani e il gruppo cinese è stato Hernan Crespo. L’ex attaccante, che vive con la famiglia a Parma ed è sempre rimasto molto legato al club gialloblù, ha lavorato per almeno cinque mesi affinché si giungesse a questo accordo. Jiang Lizhang vorrebbe che Crespo occupasse la poltrona di vicepresidente esecutivo con delega per l’area tecnica: dovrebbe sovraintendere alla gestione del settore giovanile oltre che della prima squadra, senza però entrare in conflitto con l’attuale direttore sportivo Daniele Faggiano e con l’allenatore Roberto D’Aversa, entrambi confermati anche per la prossima stagione indipendentemente dal risultato dei playoff.

L’obiettivo di Lizhang è quello di lavorare a Parma seguendo il «modello Atalanta». Quindi: massima attenzione ai ragazzi del vivaio che dovranno essere valorizzati e lanciati. Ci vorranno tempo e pazienza per riuscire a costruire questo progetto. Lizhang, che dovrebbe assumere la carica di presidente (ruolo al momento vacante dopo le dimissioni di Nevio Scala nell’autunno del 2016), non si è dato una scadenza, anche se nei colloqui che ha avuto negli ultimi mesi con gli attuali dirigenti non ha nascosto il desiderio di riportare il Parma in Serie A nell’arco di cinque anni. Il primo gol del gruppo cinese sarà l’acquisizione del centro sportivo di Collecchio (ora all’asta) e poi si comincerà a ragionare sulla possibilità di comprare anche lo stadio Tardini (di proprietà del Comune).

Gazzetta.it