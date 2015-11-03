Notizie Crespo Fiorentina

Crespo su Beltran: "Ha il fiuto del gol, è un tipo tosto. Non avrà particolari problemi ad affrontare la Serie A"
10 agosto 2023 09:22
Crespo: "Che colpo Martinez Quarta! La Fiorentina ha preso un difensore eccezionale, è un top"
23 ottobre 2020 13:59
Crespo: "Non so dove mi porterà ad allenare il destino. Fiorentina? Firenze meravigliosa città"
07 maggio 2020 15:17
Anche il Parma diventa cinese: Desports acquisisce il 60% del club, Crespo sarà vicepresidente
22 giugno 2017 00:19
Anche il Parma finisce ai cinesi. Crespo sarà il vicepresidente della squadra
13 maggio 2017 13:10
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