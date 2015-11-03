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Notizie Crespo Fiorentina

Crespo su Beltran: "Ha il fiuto del gol, è un tipo tosto. Non avrà particolari problemi ad affrontare la Serie A"

10 agosto 2023 09:22

Crespo: "Che colpo Martinez Quarta! La Fiorentina ha preso un difensore eccezionale, è un top"

23 ottobre 2020 13:59

Crespo: "Non so dove mi porterà ad allenare il destino. Fiorentina? Firenze meravigliosa città"

07 maggio 2020 15:17

Anche il Parma diventa cinese: Desports acquisisce il 60% del club, Crespo sarà vicepresidente

22 giugno 2017 00:19

Anche il Parma finisce ai cinesi. Crespo sarà il vicepresidente della squadra

13 maggio 2017 13:10

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