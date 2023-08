Crespo su Beltran: “Ha il fiuto del gol, è un tipo tosto. Non avrà particolari problemi ad affrontare la Serie A”

Hernan Crespo, ex attaccante della Serie A ha così presentato Lucas Beltran a La Gazzetta dello Sport, quello che sarà il nuovo attaccante della Fiorentina: “Beltran? Come attaccante lo conosco abbastanza bene: ha il fiuto del gol, anche se gli piace partecipare alla manovra della squadra e fare assist. Non è un palo della luce in mezzo all’area, tanto per intenderci. Beltran si dovrà adattare alla nuova vita, al calcio italiano e i tifosi viola dovranno portare pazienza. Ma in lui scorre sangue argentino e la Serie A non fa paura. Ci saranno degli ostacoli all’inizio e Italiano dovrà aiutarlo. Lui è un tipo tosto: se è abituato all’atmosfera del Monumental, non credo che avrà particolari problemi ad affrontare la Serie A. La Fiorentina gioca un calcio offensivo e questo può aiutare parecchio Beltran, perché avrà tante occasioni per mettersi in mostra”.

