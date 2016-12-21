Sky Sport, in arrivo dalla Cina offerta mostruosa per Nikola Kalinic
Sky Sport fa emergere un retroscena di mercato sul centravanti croato, sarebbe pronta un grandissima offerta dalla Cina per Kalinic
A cura di Redazione Labaroviola
21 dicembre 2016 22:35
Secondo quanto riportato da Sky Sport, un’indiscrezione che farà discutere su Nikola Kalinic. Sulle tracce dell’attaccante della Fiorentina, già 12 reti a segno in stagione, c’è infatti un club cinese, che potrebbe far vacillare, sin da gennaio, l’intenzione, più volte dichiarata da parte dell’attaccante croato, di proseguire la sua avventura a Firenze. Dello stesso parere la Fiorentina, che però, a fronte di offerte mostruose come in genere quelle provenienti dal calcio cinese, potrebbe rivedere le proprie posizioni.