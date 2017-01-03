BASTA "SMANCERIE".... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

Il romanticismo è morto. Assieme al risultato sportivo.

Io sono un tipo romantico.

Anche troppo.

So che può non sembrare, tutto impegnato a fare il cinico come sono, ma vi giuro che è così.

Scrivo cose cattive solo per difendere la mia debole anima candida, che credete.

L’amore per me è una cosa sacra. La vita è fatta di grandi passioni e il calcio è una di queste, per come la vedo io.

Però ragazzi non scherziamo.

Voi sapete bene che 50 mln € per quel tizio che gioca di punta con la nostra maglia sono una truffa irreale alla quale dobbiamo allegramente partecipare, fottendocene di quello che pensate voi e i vostri amici.

Kalinic non vale neanche la metà di quei soldi e pazienza se il nostro gioco ne risentirà.

Sono 12 mesi che il nostro gioco è deboluccio con lui o senza di lui e soprattutto che i nostri risultati sono da 7° - 8° posto.

Cosa perderemmo se dovessimo farne a meno? Altre due posizioni? O mamma mia che gran problema, tra ottavi e decimi, penso che morirei di crepacuore…

Lo so lo so. In fondo alla vostra pancina siete quasi tutti d’accordo con me, è banale. Ma quello che vi domandate davvero è: “e dopo? Tanto ce ne portano uno peggio che credi, vuoi Keirrison? Coglione che non sei altro, ma chi credi che ti comprino, ora ti arriva Gilardino in prestito con diritto di riscatto per la metà…” (e chissà quante altre sciocchezze simili).

Concentratevi: sto solo parlando della eventuale cessione di Kalinic. Nient’altro. Quello che verrà fatto con quei soldi non lo so e non me ne frega niente nel merito di questa discussione. Lo criticheremo (eventualmente) dopo. A me non piace criticare preventivamente a meno che non si stia parlando di Tello.

Ma ve la immaginate la gioia del vostro presidente Cognigni, dopo una plusvalenza di questo spessore? Potrebbe regalarci anche un sorriso, o addirittura una delle sue dichiarazioni eccitanti.

Un uomo un pochino diverso da me il nostro presidente, quantomeno sul piano delle passioni.

Pensate che l’altro giorno sul blog di uno dei giornalisti più importanti di tutta Firenze mi lasciai andare scrivendo che per quanto mi riguardava Cognigni era il dirigente che ho più odiato sportivamente nella vita. Globalmente eh, non il dirigente viola. Il dirigente in generale. Più di Galliani, più di Bettega, più di Moggi. Più di tutti.

Non vi dico le risposte.

Almeno 5-6 utenti che ribattevano chiedendomi se fossi gobbo (grazie, vi penso sempre), o che avessi parlato solo con la pancia “per altro investita da grave disturbo intestinale”, o semplicemente che avrei dovuto trovare un’altra proprietà se questa non mi andava bene (beh, non ci avevo davvero mai pensato, ma grazie! Ci proverò).

Non riusciamo più neppure a renderci conto chi vuol bene alla Fiorentina e chi invece non gliene vuole assolutamente… E vorreste tenere Kalinic per paura di chi ci comprerebbero dopo?

Vi rendete conto sì, che il problema è un po’ più grosso di così?