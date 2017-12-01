DDV: "Il futuro del lusso è in Cina, dobbiamo vincere le sfide del cambiamento"

Diego Della Valle, presidente, amministratore delegato e azionista di maggioranza di Hogan e Tod's nonché presidente onorario della Fiorentina, è intervenuto in video conferenza al Milano Fashion Glob...

Diego Della Valle, presidente, amministratore delegato e azionista di maggioranza di Hogan e Tod's nonché presidente onorario della Fiorentina, è intervenuto in video conferenza al Milano Fashion Global Summit: "La Cina sta diventando il primo mercato mondiale. In Cina il futuro per il lusso è roseo ma le aziende devono essere capaci di vincere le sfide del cambiamento".

Prosegue: "All’estero l’Italia viene percepita come un grande Paese e la crescita della Cina è indubbiamente un grande vantaggio per noi".

E conclude con una riflessione: "È in corso un cambiamento radicale, che non riguarda soltanto la Cina. Per affrontarlo dobbiamo mettere le aziende nella condizione di cogliere le opportunità, ma queste ultime devono cambiare il business model. Noi lo stiamo facendo".