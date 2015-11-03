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Notizie Ddv Fiorentina

Stadio, il futuro di Chiesa è in mano a DDV, il ragazzo può restare a Firenze. La situazione...

17 aprile 2019 14:57

Montella è stato scelto da Diego Della Valle e non da Corvino. Il DG potrebbe quindi andarsene

09 aprile 2019 20:46

Grassia: "DDV è ambizioso e concreto, ma con la Fiorentina non ha fatto grandi cose. E il futuro..."

06 giugno 2018 18:10

Bucchioni: "DDV? Frasi buttate lì che non corrispondono al vero. A Napoli non puoi giocartela"

04 dicembre 2017 13:42

DDV: "TRA ANDREA E LA FIORENTINA L'AMORE NON FINIRA' MAI. VADA ALLO STADIO, MI OBBLIGA A..."

04 dicembre 2017 11:28

DDV: "Il futuro del lusso è in Cina, dobbiamo vincere le sfide del cambiamento"

01 dicembre 2017 13:16

Pioli ha chiesto dei rinforzi a DDV, che ha aperto a questa concreta possibilità. Corvino è già al lavoro

16 ottobre 2017 12:47

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