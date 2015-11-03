Notizie Ddv Fiorentina

Stadio, il futuro di Chiesa è in mano a DDV, il ragazzo può restare a Firenze. La situazione...
17 aprile 2019 14:57
Montella è stato scelto da Diego Della Valle e non da Corvino. Il DG potrebbe quindi andarsene
09 aprile 2019 20:46
Grassia: "DDV è ambizioso e concreto, ma con la Fiorentina non ha fatto grandi cose. E il futuro..."
06 giugno 2018 18:10
Bucchioni: "DDV? Frasi buttate lì che non corrispondono al vero. A Napoli non puoi giocartela"
04 dicembre 2017 13:42
DDV: "TRA ANDREA E LA FIORENTINA L'AMORE NON FINIRA' MAI. VADA ALLO STADIO, MI OBBLIGA A..."
04 dicembre 2017 11:28
DDV: "Il futuro del lusso è in Cina, dobbiamo vincere le sfide del cambiamento"
01 dicembre 2017 13:16
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