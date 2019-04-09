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Montella è stato scelto da Diego Della Valle e non da Corvino. Il DG potrebbe quindi andarsene

Come riportato dal Pentasport di Radio Bruno, il nuovo mister Montella è stato scelto dal grande capo viola DDV e non da Corvino, che non ne condivide le idee di gioco. Questo potrebbe significare che...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
09 aprile 2019 20:46
Montella è stato scelto da Diego Della Valle e non da Corvino. Il DG potrebbe quindi andarsene -
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Come riportato dal Pentasport di Radio Bruno, il nuovo mister Montella è stato scelto dal grande capo viola DDV e non da Corvino, che non ne condivide le idee di gioco. Questo potrebbe significare che il DG non ha più potere in casa viola e che la strada per un cambiamento di direttore sportivo sia avviata

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