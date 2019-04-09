Montella è stato scelto da Diego Della Valle e non da Corvino. Il DG potrebbe quindi andarsene

Come riportato dal Pentasport di Radio Bruno, il nuovo mister Montella è stato scelto dal grande capo viola DDV e non da Corvino, che non ne condivide le idee di gioco. Questo potrebbe significare che...

Come riportato dal Pentasport di Radio Bruno, il nuovo mister Montella è stato scelto dal grande capo viola DDV e non da Corvino, che non ne condivide le idee di gioco. Questo potrebbe significare che il DG non ha più potere in casa viola e che la strada per un cambiamento di direttore sportivo sia avviata