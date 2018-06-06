Grassia: "DDV è ambizioso e concreto, ma con la Fiorentina non ha fatto grandi cose. E il futuro..."

Il giornalista Filippo Grassia è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "I Della Valle non sono mai riusciti a fare il salto aziendale, non sono mai riusciti a vendere il marchio Fiorentina nel merc...

Il giornalista Filippo Grassia è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "I Della Valle non sono mai riusciti a fare il salto aziendale, non sono mai riusciti a vendere il marchio Fiorentina nel mercato asiatico. L'operazione, probabilmente, sarebbe risultata più facile associandosi a Hogan o a Tod’s".

Prosegue sul futuro della proprietà: "Del loro futuro ne andrebbe parlato con Diego, che è ambizioso e concreto, ma con la Fiorentina non ha fatto grandi cose a parte la finale di Coppa Italia. Anche in Europa ha sempre fatto bene, ma alla fine non ha raccolto niente".

E conclude sul mercato: "Corvino ha acquistato una decina di giocatori, alcuni dei quali hanno fatto bene mentre altri meno. Mi piacerebbe sapere cosa accadrà in porta, Sportiello a volte ha delle amnesie ma nelle uscite è bravo".