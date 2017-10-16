Pioli ha chiesto dei rinforzi a DDV, che ha aperto a questa concreta possibilità. Corvino è già al lavoro

L'incontro che si è tenuto sabato a Firenze tra Della Valle e Corvino ha sicuramente fatto rumore. Il tecnico ha spiegato al patron gigliato il perchè delle difficoltà della squadra e DDV gli ha rinno...

L'incontro che si è tenuto sabato a Firenze tra Della Valle e Corvino ha sicuramente fatto rumore. Il tecnico ha spiegato al patron gigliato il perchè delle difficoltà della squadra e DDV gli ha rinnovato la totale fiducia. Pioli ha spiegato che servirà tempo dato che si è cambiato tanto e che avrebbe bisogno di rinforzi.

Nelle scorse settimane vi avevamo anticipato di un possibile intervento di Corvino a centrocampo ma le cose sembrano essere cambiate. Pioli infatti avrebbe chiesto un esterno di attacco di peso. Thereau piace infatti a Pioli ma è considerato fuori ruolo e per il resto la Fiorentina ha solo Chiesa e dei giovani. Il tecnico non se la sente di dare tutte le responsabilità offensive a Chiesa che è un ragazzo e deve crescere ed è normale che abbia alti e bassi.

L'identikit del nuovo esterno assomiglia a quello che in estate aveva portato ad un interesse per Jesè. Si cerca un esterno di esperienza proveniente da una grande squadra che per motivi vari vuole lasciarla ed abbia voglia di rimettersi in gioco. Fare i nomi adesso non sarebbe corretto, specie nei vostri confronti visto che sarebbero buttati lì ma vi possiamo garantire che Corvino si sta muovendo per accontentare il tecnico viola. Aggiornamenti nei prossimi mesi.