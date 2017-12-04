Bucchioni: "DDV? Frasi buttate lì che non corrispondono al vero. A Napoli non puoi giocartela"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Diego Della Valle? Conoscendo il personaggio mi sa tanto di frase buttata lì, che però non corrispondono alla realtà. Intorno alla Fiorentina...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Diego Della Valle? Conoscendo il personaggio mi sa tanto di frase buttata lì, che però non corrispondono alla realtà. Intorno alla Fiorentina non c’è una strategia".

Prosegue su un possibile ritorno di ADV: "Ritorno di Andrea? Sì, ma per ripartire con basi serie, non tanto per fare".

E sul momento della squadra: "Il punto contro la Lazio ha dato grande spinta morale, il momento è favorevole, la squadra sta crescendo nell’interpretazione e nella gestione della partita. Al di là del Sassuolo, la Fiorentina ha funzionato".

Spende alcune parole anche per i nuovi innesti che tanto stanno facendo bene: "Veretout, con Pezzella, è forse il miglior acquisto estivo".

E conclude con un pensiero sul prossimo impegno di campionato: "Napoli? Non puoi giocartela, potresti mettere uno o due pullman davanti alla porta".