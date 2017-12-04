DDV: "TRA ANDREA E LA FIORENTINA L'AMORE NON FINIRA' MAI. VADA ALLO STADIO, MI OBBLIGA A..."

Lunga intervista - questa mattina, sulle pagine economiche de La Nazione - per Diego Della Valle. Eccone un breve estratto: "Tra Andrea e la Fiorentina l’amore non finirà mai – dichiara DDV – . Lui mi...

Lunga intervista - questa mattina, sulle pagine economiche de La Nazione - per Diego Della Valle. Eccone un breve estratto: "Tra Andrea e la Fiorentina l’amore non finirà mai – dichiara DDV – . Lui mi obbliga a non parlarne, io ho le mie idee. Ma visto che soffre così tanto a casa, è meglio che vada allo stadio a vedere le partite”.