Morabito: "Chi va in Cina torna deluso, ma se fossi in Kalinic ci farei un pensierino..."

Se Kalinic pensa di poter dare ancora tanto alla Fiorentina allora resterà, anche se l'età...

Il noto intermediario Vincenzo Morabito ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda di mercato che vede come protagonista l'attaccante Nikola Kalinic: "I soldi dalla Cina? Chi ha a cuore la propria carriera sportiva dice no alle offerte cinesi, mentre chi pensa solo al conto in banca fa certe scelte. Il padre di Witsel è avido di denaro ed è per questo che ha spinto il figlio verso il Tianjin Quanjian. Kalinic? Se fossi in lui andrei in Cina: parliamo di un giocatore che non ha fatto una grande carriera, non ha enormi prospettive sotto l’aspetto sportivo, la Fiorentina non gli può offrire molto di più. Considerata anche l’età, ci penserei. Se il croato decidesse poi di non andare vuol dire che pensa ancora di poter dare qualcosa alla causa viola: chi va in Cina, alla fine poi torna deluso. Basta parlare con Diamanti o Gilardino. La clausola? Mi pare una cifra congrua per il croato: in estate la Fiorentina ha detto no a 30 milioni dall’Everton. Chi al posto di Kalinic? Il mercato offre poco: Zaza e Gabbiadini non sono come il croato, semmai Pavoletti era perfetto".