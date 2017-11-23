Diego Della Valle lancia in Cina il "Tod's Circus" per rilanciare il suo marchio di scarpe in tutto il mondo

Il negozio di Tod's a Tokyo ieri sera ha aperto le porte a celebrities e clienti per uno evento veramente speciale. La boutique infatti si è trasformata in vero e proprio Circodove giocolieri ed equi...

Il negozio di Tod's a Tokyo ieri sera ha aperto le porte a celebrities e clienti per uno evento veramente speciale. La boutique infatti si è trasformata in vero e proprio Circodove giocolieri ed equilibristi, palloncini colorati e stelle filanti sono diventati lo scenario perfetto per presentare la nuova capsule collection Tod's Circus interpretata da Anna Dello Russo.

La creative director di Vogue Japan, stylist e web influencer di fama internazionale, ha voluto reintepretare con spirito iroico , irriverente e iconoclasta i codici di Tod's come le classiche borse, i charms iconici, le nuove sneakers e i mitici mocassini Gommino.

Diego Della Valle ha accolto ieris era nella boutique di Omotesanto, i numerosui ospiti intervenuti tra cui Mademoiselle Yulia, dj della serata, la top model Barbara Palvin, protagonista del video Tod's Circus, e le star Krystal Jung a Hikari Mori.

Il "Tod's Circus presentato da Diego Della Valle

Vogue.it