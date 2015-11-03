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Notizie Tods Fiorentina

Tod's indagata per caporalato. Della Valle: "I valori etici una nostra bandiera, non c'entriamo"

20 novembre 2025 23:42

Della Valle si difende: "Siamo un'azienda seria, non si può mettere in discussione la reputazione degli imprenditori"

11 ottobre 2025 13:19

Chiara Ferragni entra nel CDA di Tod's: "Grazie a Diego Della Valle, farò crescere la sua azienda"

09 aprile 2021 12:36

Della Valle in aiuto dei conti Tod's. Un rosso nel bilancio ha macchiato il marchio, oggi si vedrà se c'è il recupero

06 novembre 2019 11:29

Diego Della Valle: "Investirò in Tod's. Spero che Andrea abbia la mia stessa voglia di lavorare"

26 novembre 2018 12:01

Come sono diventati ricchi i Della Valle? Viaggio e storia della loro ricchezza

08 novembre 2018 20:03

Tod's crolla in borsa in un solo giorno del 10%. Ecco la spiegazione del calo dell'azienda

08 novembre 2018 19:47

Diego Della Valle rilancia Tod's: "Ho dato mandato ai miei managers di investire tutti i soldi"

08 novembre 2018 12:40

Nessuna vendita di Tod's, lo rivela Diego Della Valle: "Semmai acquistiamo..."

16 ottobre 2018 16:47

Clamoroso Della Valle, vicina la cessione dell'azienda Tod'S

16 ottobre 2018 10:35

COSA SIGNIFICA LA FIORENTINA FUORI DALLA HOLDING DEI DELLA VALLE. I MOTIVI DELLA SCELTA

04 ottobre 2018 00:10

Corriere Fiorentino, domani nelle Marche inaugurazione della scuola con i soldi devoluti dalla Fiorentina

12 settembre 2018 09:49

Gazzetta Dello Sport: 10 Milioni per Arquata Del Tronto. Tod's assumerà 100 ragazzi marchigiani"

21 dicembre 2017 09:08

Drogba sfida i Della Valle, produrrà calzature di lusso a due passi dalle fabbriche Tod's

30 novembre 2017 13:13

Diego Della Valle: "Nella moda non puoi delegare. Non si può guidare un'azienda se non ne sei capace"

24 novembre 2017 10:41

Diego Della Valle lancia in Cina il "Tod's Circus" per rilanciare il suo marchio di scarpe in tutto il mondo

23 novembre 2017 10:46

È un momento decisivo per i Della Valle, dopo la Fiorentina anche la Tod's perde soldi e prestigio

09 novembre 2017 14:55

Diego Della Valle non molla Tod's. Cambio al vertice dell'azienda e nuove strategie, i numeri parlano di un netto calo

08 novembre 2017 13:44

E intanto Tod's cade a picco, persi 260 milioni di euro

09 maggio 2017 13:56

Della Valle: "Vi racconto com'è nata Tod's, nel 2015 abbiamo fatturato 221 milioni di euro"

11 novembre 2016 11:23

I Della Valle conquistano il Giappone: Tod's spopola a Tokyo

09 novembre 2016 14:39

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