Notizie Tods Fiorentina

Tod's indagata per caporalato. Della Valle: "I valori etici una nostra bandiera, non c'entriamo"
20 novembre 2025 23:42
Della Valle si difende: "Siamo un'azienda seria, non si può mettere in discussione la reputazione degli imprenditori"
11 ottobre 2025 13:19
Chiara Ferragni entra nel CDA di Tod's: "Grazie a Diego Della Valle, farò crescere la sua azienda"
09 aprile 2021 12:36
Della Valle in aiuto dei conti Tod's. Un rosso nel bilancio ha macchiato il marchio, oggi si vedrà se c'è il recupero
06 novembre 2019 11:29
Diego Della Valle: "Investirò in Tod's. Spero che Andrea abbia la mia stessa voglia di lavorare"
26 novembre 2018 12:01
Come sono diventati ricchi i Della Valle? Viaggio e storia della loro ricchezza
08 novembre 2018 20:03
Tod's crolla in borsa in un solo giorno del 10%. Ecco la spiegazione del calo dell'azienda
08 novembre 2018 19:47
Diego Della Valle rilancia Tod's: "Ho dato mandato ai miei managers di investire tutti i soldi"
08 novembre 2018 12:40
Nessuna vendita di Tod's, lo rivela Diego Della Valle: "Semmai acquistiamo..."
16 ottobre 2018 16:47
Clamoroso Della Valle, vicina la cessione dell'azienda Tod'S
16 ottobre 2018 10:35
COSA SIGNIFICA LA FIORENTINA FUORI DALLA HOLDING DEI DELLA VALLE. I MOTIVI DELLA SCELTA
04 ottobre 2018 00:10
Corriere Fiorentino, domani nelle Marche inaugurazione della scuola con i soldi devoluti dalla Fiorentina
12 settembre 2018 09:49
Gazzetta Dello Sport: 10 Milioni per Arquata Del Tronto. Tod's assumerà 100 ragazzi marchigiani"
21 dicembre 2017 09:08
Drogba sfida i Della Valle, produrrà calzature di lusso a due passi dalle fabbriche Tod's
30 novembre 2017 13:13
Diego Della Valle: "Nella moda non puoi delegare. Non si può guidare un'azienda se non ne sei capace"
24 novembre 2017 10:41
Diego Della Valle lancia in Cina il "Tod's Circus" per rilanciare il suo marchio di scarpe in tutto il mondo
23 novembre 2017 10:46
È un momento decisivo per i Della Valle, dopo la Fiorentina anche la Tod's perde soldi e prestigio
09 novembre 2017 14:55
Diego Della Valle non molla Tod's. Cambio al vertice dell'azienda e nuove strategie, i numeri parlano di un netto calo
08 novembre 2017 13:44
E intanto Tod's cade a picco, persi 260 milioni di euro
09 maggio 2017 13:56
Della Valle: "Vi racconto com'è nata Tod's, nel 2015 abbiamo fatturato 221 milioni di euro"
11 novembre 2016 11:23
I Della Valle conquistano il Giappone: Tod's spopola a Tokyo
09 novembre 2016 14:39
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