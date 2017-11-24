Diego Della Valle: "Nella moda non puoi delegare. Non si può guidare un'azienda se non ne sei capace"

Diego Della Valle ha parlato a Repubblica della sua azienda, ecco le sue parole:"Nel giro di pochi giorni il nuovo stabilimento di Arquata produrrà il primo mocassino. Invece qui a Casette d’Ete stiam...

Diego Della Valle ha parlato a Repubblica della sua azienda, ecco le sue parole:

"Nel giro di pochi giorni il nuovo stabilimento di Arquata produrrà il primo mocassino. Invece qui a Casette d’Ete stiamo ultimando un grande polo logistico per l’e-commerce. Abbiamo rinnovato il modello di business e anche la comunicazione, perché la carta sta al web come l’e-commerce sta ai negozi. Puntiamo su chi siamo e da dove veniamo con coerenza in quello che produciamo. Noi siamo l’italian lifestyle, con la più alta qualità possibile, non facciamo la moda, sono due cose diverse. Vogliamo vendere e comunicare una filosofia di vita.

Perché nella moda è più difficile che i padroni deleghino ai manager?

«I fondatori fanno sempre fatica a dare spazio a i manager, che è diverso da non farli lavorare. L’errore da non fare è guidare un’azienda se non lo sai fare, mentre è giusto che l’impostazione strategica la dia la proprietà. Le prospettive future? Sono molto fiducioso per il gruppo che ha un patrimonio di eccellenze e di qualità indiscutibile"