Clamoroso Della Valle, vicina la cessione dell'azienda Tod'S

Acquisti oggi sul titolo Tod's che segna un balzo dell'1,48% a quota 51,3 euro. Sul mercato si torna a ragionare circa le possibili mosse future di Della Valle che sta procedendo al riassetto delle pr...

Acquisti oggi sul titolo Tod's che segna un balzo dell'1,48% a quota 51,3 euro. Sul mercato si torna a ragionare circa le possibili mosse future di Della Valle che sta procedendo al riassetto delle proprie partecipazioni. Secondo quanto riportato da Affari & Finanza di Repubblica, Della Valle avrebbe avviato un processo di riorganizzazione delle proprie partecipazioni il cui risultato finale sarà di isolare la partecipazione in Tod's, detenuta per lo più (50,3%) tramite la holding Di.Vi. Finanziaria. Quest’ultima infatti controlla oggi una serie di altre attività, principalmente immobiliari e media (inclusa una parte della quota in RCS, il 2,77%), che verranno però scorporate e confluiranno in una nuova holding, Di. Vi. Immobiliare Holding.

Diego Della Valle controlla un ulteriore 9,6% di Tod's tramite un'altra holding, la Diego Della Valle & C., in cui rimarrebbe questa partecipazione insieme alla quota principale in RCS (4,8%) e al 90% della Fiorentina, oltre al cash-in derivante dalla cessione della quota che DDV deteneva in Ntv (i treni Italo).

"Nel complesso l'operazione di riassetto, con l'isolamento della quota in Tod's, ci sembra potenzialmente propedeutica ad un eventuale futura cessione della società", rimarca Equita Sim che aggiunge: "In attesa di evidenze sul processo di rilancio in atto (che pensiamo il 3Q ancora non fornirà), l'elemento speculativo può fare da supporto al titolo".

Milanofinanza.com