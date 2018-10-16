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Nessuna vendita di Tod's, lo rivela Diego Della Valle: "Semmai acquistiamo..."

Nessuna ipotesi di vendita per Tod's. Lo ha affermato il patron della compagnia del lusso, Diego Della Valle, in risposta ad inidiscrezioni di stampa, aggiungendo "semmai acquistiamo"."Adesso le chiam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2018 16:47
Nessuna vendita di Tod's, lo rivela Diego Della Valle: "Semmai acquistiamo..." -
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Nessuna ipotesi di vendita per Tod's. Lo ha affermato il patron della compagnia del lusso, Diego Della Valle, in risposta ad inidiscrezioni di stampa, aggiungendo "semmai acquistiamo".

"Adesso le chiamano storytelling, una volta le chiamavano cazzate", ha aggiunto l'imprenditore, che oggi partecipa al Milano Fashion Global Summit.

Frattanto, le azioni Tod's scambiano in rialzo del 2,44% oggi a 52,55 euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 54,08 e successiva a 57,03. Supporto a 51,13.

Messaggero.it

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