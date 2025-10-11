11 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:19

Della Valle si difende: “Siamo un’azienda seria, non si può mettere in discussione la reputazione degli imprenditori”

Della Valle si difende: “Siamo un’azienda seria, non si può mettere in discussione la reputazione degli imprenditori”

Mirko Carmignani

11 Ottobre

L'ex proprietario della Fiorentina si è difeso dopo le accuse di caporalato arrivate in queste ore dalla procura

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ex proprietario viola Diego Della Valle si è difeso rispetto alle accuse di caporalato emerse dall’indagine della procura di Milano. Della Valle ha respinto prontamente quello che gli è stato imputato: “Non si può monitorare tutta la catena e ricostruire tutti i passaggi della filiera non è un mio compito. Sono i fornitori di primo livello che devono chiederci l’autorizzazione per le subforniture, ma non bisogna mettere in discussione l’operato degli imprenditori senza documentarsi perché ci stanno affiancando alla malavita senza contraddittorio.”

Prosegue: “Invito il procuratore a venire nelle nostre fabbriche per vedere come lavorano i nostri dipendenti. Tod’s è un esempio unico di prestigio ed è un’eccellenza italiana da difendere perché dà lavoro a tante persone e ci fa riconoscere a livello mondiale.”

