Gazzetta Dello Sport: 10 Milioni per Arquata Del Tronto. Tod's assumerà 100 ragazzi marchigiani"

Interessante lo spunto che offre La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna. Il focus è sull'investimento presentato ieri da Andrea e Diego Della Valle insieme al premier Gentiloni ad Arquata Del T...

Interessante lo spunto che offre La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna. Il focus è sull'investimento presentato ieri da Andrea e Diego Della Valle insieme al premier Gentiloni ad Arquata Del Tronto, zona colpita dal terremoto, che è luogo nativo di un nuovo stabilimento Tod's. L'investimento di 10 milioni di euro, darà lavoro a 100 ragazzi marchigiani e nuova speranza a tutta la popolazione. Indubbiamente un bel gesto da parte della famiglia, sempre attenta ad avere un gran senso civico verso il territorio nazionale.