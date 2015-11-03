Notizie Arquata Del Tronto Fiorentina

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Corriere Fiorentino, domani nelle Marche inaugurazione della scuola con i soldi devoluti dalla Fiorentina
12 settembre 2018 09:49
Gazzetta Dello Sport: 10 Milioni per Arquata Del Tronto. Tod's assumerà 100 ragazzi marchigiani"
21 dicembre 2017 09:08
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