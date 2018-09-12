Corriere Fiorentino, domani nelle Marche inaugurazione della scuola con i soldi devoluti dalla Fiorentina
Esuliamo per un attimo dal mondo del calcio e veniamo ad una notizia d'attualità che riguarda anche il mondo viola.Come riportato da Il Corriere Fiorentino domani a San Severino Marche, una delle loca...
Esuliamo per un attimo dal mondo del calcio e veniamo ad una notizia d'attualità che riguarda anche il mondo viola.
Come riportato da Il Corriere Fiorentino domani a San Severino Marche, una delle località colpite dal sisma di due anni fa, verrà inaugurata alle 12.30 la scuola con i soldi devoluti dalla Fiorentina sempre molto sensibile a questi eventi. Dopo la costruzione della fabbrica Tod's ad Arquata Del Tronto, arriva dunque anche questo lieto evento dove saranno presenti Diego ed Andrea Della Valle con Mario Cognigni ed il Presidente del Consiglio dei Ministri: Giuseppe Conte.