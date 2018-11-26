Diego Della Valle: "Investirò in Tod's. Spero che Andrea abbia la mia stessa voglia di lavorare"

Diego Della Valle ha parlato alla Repubblica, queste le sue parole:"Escludo categoricamente di vendere Tod's, non ho intenzione di vendere né pezzi né tantomeno tutta l'azienda. Tod's è un gruppo fort...

Diego Della Valle ha parlato alla Repubblica, queste le sue parole:

"Escludo categoricamente di vendere Tod's, non ho intenzione di vendere né pezzi né tantomeno tutta l'azienda. Tod's è un gruppo forte che non ha debiti, con una proprietà solida. Sono molto ottimista e casomai preferirei continuare a comprare e a investire, come abbiamo fatto finora nello sviluppo futuro. Dopo Sloane Street a Londra, sta per aprire in via Monte Napoleone il più grande negozio Tod's al mondo. In primavera faremo lo stesso con Vivier a Parigi. La famiglia Della Valle? Mi piacerebbe che gli eredi miei e mio fratello Andrea avessero la voglia e le capacità per lavorare in azienda e se questo accadrà sarà una buona notizia per noi".