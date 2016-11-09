I Della Valle conquistano il Giappone: Tod's spopola a Tokyo

I Della Valle sbarcano anche a Tokyo. Aproffitando anche della sosta del campionato italiano i fratelli marchigiani si sono recati in Giappone, al fine di promuovere una nuova campagna lanciata per il...

I Della Valle sbarcano anche a Tokyo. Aproffitando anche della sosta del campionato italiano i fratelli marchigiani si sono recati in Giappone, al fine di promuovere una nuova campagna lanciata per il marchio Tod's. L'iniziativa si chiama Timeless Icons (icone senza tempo) ed Andrea e Diego stanno rilanciando sui social il loro viaggio, a partire da Instagram.