Drogba sfida i Della Valle, produrrà calzature di lusso a due passi dalle fabbriche Tod's

Campione in campo, ma anche fuori e specialmente come imprenditore... Di chi stiamo parlando? Di Didier Drogba. L'ex attaccante del Chelsea, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si è buttato nel c...

A cura di Redazione Labaroviola 30 novembre 2017 13:13

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