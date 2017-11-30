Drogba sfida i Della Valle, produrrà calzature di lusso a due passi dalle fabbriche Tod's
Campione in campo, ma anche fuori e specialmente come imprenditore... Di chi stiamo parlando? Di Didier Drogba. L'ex attaccante del Chelsea, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si è buttato nel c...
Campione in campo, ma anche fuori e specialmente come imprenditore... Di chi stiamo parlando? Di Didier Drogba. L'ex attaccante del Chelsea, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si è buttato nel campo dell'imprenditoria e per la precisione nel settore delle calzature sportive di lusso. L'ivoriano, come riporta Cronache Fermane, ha lanciato, insieme all'amico e stilista canadese Jordan Alexander, la sua personalissima linea di prodotti che, udite udite, verrà realizzata nelle Marche. La patria della famiglia Della Valle rischia quindi di diventare terra di conquista per nuovi ed agguerriti competitors, visto che gli stabilimenti, nei quali le scarpe griffate Jad World verranno prodotte, sorgeranno a Montegranaro, un piccolo borgo marchigiano ai due passi dalle fabbriche Tod's.