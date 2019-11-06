Della Valle in aiuto dei conti Tod's. Un rosso nel bilancio ha macchiato il marchio, oggi si vedrà se c'è il recupero

Il Fatto Quotidiano oggi in edicola intitola un'analisi sui conti della Tod's "Addio alla gallina dalle uova d'oro. Della Valle in aiuto dei conti Tod's". I conti dei primi nove mesi del 2019, che sar...

Il Fatto Quotidiano oggi in edicola intitola un'analisi sui conti della Tod's "Addio alla gallina dalle uova d'oro. Della Valle in aiuto dei conti Tod's". I conti dei primi nove mesi del 2019, che saranno svelati stamane dal gruppo Tod's, sono molto attesi dal mercato. Si vedrà se il gruppo posseduto dalla famiglia Della Valle sarà stato in grado di recuperare quei 6 milioni di euro di perdite nette fatte segnare nei primi sei mesi dell'anno. Quel rosso nel bilancio ha macchiato per la prima volta i conti del marchio della moda del lusso, per anni una vera e propria macchina da soldi, anno che paiono ormai lontani e non facilmente replicabili. Ora il primo rosso a giugno di quest'anno che verrà probabilmente recuperato nella seconda parte dell'anno, ma che lascia intravedere un'intera annata ancora in decelerazione. Hanno trovato un'exit strategy per la Fiorentina, costata parecchi milioni negli anni. In carico per 90 milioni nella Diego Della Valle srl è stata ceduta per oltre 130 milioni a Commisso".