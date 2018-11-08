Diego Della Valle rilancia Tod's: "Ho dato mandato ai miei managers di investire tutti i soldi"

Diego Della Valle ha parlato al Resto del Carlino, queste le sue parole:"Da ora in avanti, ogni due mesi, nuovi prodotti arriveranno nei negozi, supportati da forti ed adeguati piani di marketing e co...

Diego Della Valle ha parlato al Resto del Carlino, queste le sue parole:

"Da ora in avanti, ogni due mesi, nuovi prodotti arriveranno nei negozi, supportati da forti ed adeguati piani di marketing e comunicazione. I nuovi format dei negozi sono pronti e stanno cominciando le aperture programmate. Il nostro e-commerce sta crescendo molto e molto di più potrà fare a regime. Dobbiamo essere, con i nostri prodotti, speciali ed innovativi, sostenuti da una forte campagna di marketing e comunicazione, che ci possa dare una forte visibilità mondiale.

Per questo ho dato mandato ai miei managers di investire tutto quanto necessario per ottenere questi risultati nei tempi più rapidi possibili. Pensiamo che in questo momento ci siano importanti opportunità da cogliere e vogliamo dedicare tutte le energie e le risorse finanziarie necessarie per ottenere una solida e duratura crescita del gruppo"