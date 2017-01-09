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Kalinic rifiuta la Cina? Il Tianjin adesso offre 15 milioni all'anno per il centravanti viola

Il club cinese non si sta tirando indietro dopo i rifiuti di Kalinic. Anzi, alza notevolmente l'offerta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2017 10:12
Kalinic rifiuta la Cina? Il Tianjin adesso offre 15 milioni all'anno per il centravanti viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nikola Kalinic e le follie che i cinesi del Tianjin Quanjian sarebbero disposti a fare per portare in oriente l’attaccante croato. Secondo la Repubblica, l’ultima offerta sarebbe quella di 45 milioni per la Fiorentina e di 15 milioni all’anno per il giocatore, 60 in quattro anni, un’offerta mostruosa, che sta facendo riflettere e non poco la punta gigliata dopo i primi rifiuti del centravanti della Fiorentina adesso l'offerta si alza notevolmente.

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