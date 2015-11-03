Notizie Tianjin Fiorentina

Ceccarini: "Il Tianjin farà altre offerte, ma Kalinic dirà sempre no"
10 febbraio 2017 16:42
Repubblica: Tianjin a Pisa, rilancio finale per Kalinic. Ma perderlo ora...
07 febbraio 2017 10:17
Cannavaro non si arrende, vuole pagare lo stesso la clausola di 50 milioni per Nikola Kalinic
06 febbraio 2017 10:46
La Nazione ci riprova, il Tianjin viene in Toscana per pagare la clausola di rescissione per Kalinic
05 febbraio 2017 09:25
Pedullà: "Decisione per Kalinic entro giovedì. Si chiude con 35 milioni"
17 gennaio 2017 14:46
Kalinic rifiuta la Cina? Il Tianjin adesso offre 15 milioni all'anno per il centravanti viola
09 gennaio 2017 10:12
Tuttosport: il Tianjin paga la clausola, Kalinic è ormai "cinese"
03 gennaio 2017 12:04
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