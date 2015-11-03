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Notizie Tianjin Fiorentina

Ceccarini: "Il Tianjin farà altre offerte, ma Kalinic dirà sempre no"

10 febbraio 2017 16:42

Repubblica: Tianjin a Pisa, rilancio finale per Kalinic. Ma perderlo ora...

07 febbraio 2017 10:17

Cannavaro non si arrende, vuole pagare lo stesso la clausola di 50 milioni per Nikola Kalinic

06 febbraio 2017 10:46

La Nazione ci riprova, il Tianjin viene in Toscana per pagare la clausola di rescissione per Kalinic

05 febbraio 2017 09:25

Pedullà: "Decisione per Kalinic entro giovedì. Si chiude con 35 milioni"

17 gennaio 2017 14:46

Kalinic rifiuta la Cina? Il Tianjin adesso offre 15 milioni all'anno per il centravanti viola

09 gennaio 2017 10:12

Tuttosport: il Tianjin paga la clausola, Kalinic è ormai "cinese"

03 gennaio 2017 12:04

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