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Tuttosport: il Tianjin paga la clausola, Kalinic è ormai "cinese"

Tuttosport afferma oggi che il futuro di Nikola Kalinic è ormai cinese. Il Tianjin Quanjian sarebbe pronto ad alzare l'offerta fino ai 50 milioni richiesti dalla clausola rescissoria, anche se la Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2017 12:04
Tuttosport: il Tianjin paga la clausola, Kalinic è ormai "cinese" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tuttosport afferma oggi che il futuro di Nikola Kalinic è ormai cinese. Il Tianjin Quanjian sarebbe pronto ad alzare l'offerta fino ai 50 milioni richiesti dalla clausola rescissoria, anche se la Fiorentina prova a rimandare l'affare almeno a giugno.

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