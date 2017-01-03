Tuttosport: il Tianjin paga la clausola, Kalinic è ormai "cinese"
Tuttosport afferma oggi che il futuro di Nikola Kalinic è ormai cinese. Il Tianjin Quanjian sarebbe pronto ad alzare l'offerta fino ai 50 milioni richiesti dalla clausola rescissoria, anche se la Fior...
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2017 12:04
Tuttosport afferma oggi che il futuro di Nikola Kalinic è ormai cinese. Il Tianjin Quanjian sarebbe pronto ad alzare l'offerta fino ai 50 milioni richiesti dalla clausola rescissoria, anche se la Fiorentina prova a rimandare l'affare almeno a giugno.