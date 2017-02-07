Repubblica: Tianjin a Pisa, rilancio finale per Kalinic. Ma perderlo ora...
Il Tianjin di Fabio Cannavaro si trova già a Pisa per l'amichevole di beneficenza per i terremotati che disputerà domani pomeriggio all'arena Garibaldi, contro i nerazzurri di mister Gattuso. La Repub...
A cura di Redazione Labaroviola
07 febbraio 2017 10:17
Il Tianjin di Fabio Cannavaro si trova già a Pisa per l'amichevole di beneficenza per i terremotati che disputerà domani pomeriggio all'arena Garibaldi, contro i nerazzurri di mister Gattuso. La Repubblica oggi in edicola scrive di un ultimo tentativo di rilancio, data anche la vicinanza delle parti, per Nikola Kalinic. Ma perderlo ora, continua il giornale, sarebbe grottesco: soprattutto per una cifra minore di 50 milioni.