Ceccarini: "Il Tianjin farà altre offerte, ma Kalinic dirà sempre no"

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato di Kalinic a Tmw radio: "Se Kalinic resterà alla Fiorentina? Sì, mi sembra la situazione più logica. Il calciatore vuole restare a Firenze e la...

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato di Kalinic a Tmw radio: "Se Kalinic resterà alla Fiorentina? Sì, mi sembra la situazione più logica. Il calciatore vuole restare a Firenze e la volontà del calciatore è decisiva come in tutte le trattative. Credo che Kalinic abbia preso una posizione chiara, non tornerà sui suoi passi. Il mercato cinese chiude il 28 febbraio, il Tianjin Quanjian magari proverà a fare un altro tentativo ma ho capito che la risposta di Kalinic sarà sempre la stessa".