Pioli sempre più lontano dall’Inter: futuro in bilico tra Firenze e la Cina

I Della Valle vorrebbero un allenatore giovane e italiano, ma l'ostacolo maggiore si chiama Jiangsu

“Stefano Pioli sabato prossimo torna a Firenze con diversi vestiti cuciti addosso, l’ultimo sicuramente il più intrigante. Le sue quotazioni per il dopo Sousa – scrive Tuttosport – sono elevate come quelle di Di Francesco, in uno sprint che ormai sembra riservato solo a questi due nomi. I Della Valle vorrebbero un tecnico italiano e abbastanza giovane, Corvino valuta la situazione giorno per giorno, anche se per adesso la certezza è che il 30 aprile scadrà definitivamente l’opzione per il rinnovo di Sousa e non sarà in alcun caso esercitata. Per Pioli l’ostacolo potrebbe invece essere rappresentato dallo Jiangsu, club cinese sempre di proprietà di Suning che non vorrebbe perdere definitivamente l’attuale tecnico nerazzurro”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com