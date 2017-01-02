Ag. Badelj: "Aspetto novità da Inter e Milan, sennò resta a Firenze. La Cina non fa per noi"

Prima serve l'accordo fra i club, poi ci muoveremo di conseguenza

Dejan Joksimovic, agente di Milan Badelj, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com svelando importanti indiscrezioni per quanto riguarda il futuro del suo assistito, in particolare in riferimento ai contatti con Inter e Milan: "Sto aspettando novità dalle due squadre, se troveranno l'accordo con la Fiorentina ok, vedremo il da farsi. Altrimenti resterà a Firenze fino a giugno, non ci sono problemi".

La cifra alla quale il trasferimento potrebbe chiudersi si aggira attorno ai 12 milioni di euro ed il procuratore del croato commenta così: "Prima, eventualmente, dovranno trovare l'accordo i club. Poi ci muoveremo noi, ma non fino ad allora".

Conclunde infine sui rumors di mercato che parlando di un forte interesse cinese per il suo assistito: "Sì, è arrivato qualche rumors, qualche richiesta. Ma non ci pensiamo. La Cina porta sicuramente tanti soldi ma il livello del calcio non è quello europeo e tornare in Europa dalla Cina non è facile. E non fa per noi, adesso".