Labaro Viola

Ag. Badelj: "Aspetto novità da Inter e Milan, sennò resta a Firenze. La Cina non fa per noi"

Prima serve l'accordo fra i club, poi ci muoveremo di conseguenza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2017 12:47
Ag. Badelj: "Aspetto novità da Inter e Milan, sennò resta a Firenze. La Cina non fa per noi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Firenze
Inter
Cina
Milan
Badelj
Condividi

Dejan Joksimovic, agente di Milan Badelj, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com svelando importanti indiscrezioni per quanto riguarda il futuro del suo assistito, in particolare in riferimento ai contatti con Inter e Milan: "Sto aspettando novità dalle due squadre, se troveranno l'accordo con la Fiorentina ok, vedremo il da farsi. Altrimenti resterà a Firenze fino a giugno, non ci sono problemi".

La cifra alla quale il trasferimento potrebbe chiudersi si aggira attorno ai 12 milioni di euro ed il procuratore del croato commenta così: "Prima, eventualmente, dovranno trovare l'accordo i club. Poi ci muoveremo noi, ma non fino ad allora".

Conclunde infine sui rumors di mercato che parlando di un forte interesse cinese per il suo assistito: "Sì, è arrivato qualche rumors, qualche richiesta. Ma non ci pensiamo. La Cina porta sicuramente tanti soldi ma il livello del calcio non è quello europeo e tornare in Europa dalla Cina non è facile. E non fa per noi, adesso".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok