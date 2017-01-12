Anche Verdù vola in Cina: giocherà in seconda divisione
Anche Joan Verdù tenta l'avventura in Cina: l'ex centrocampista viola ha infatti firmato ufficialmente per il Qingdao Huanghai, squadra che milita in seconda divisione del campionato della Cina, corri...
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2017 22:40
Anche Joan Verdù tenta l'avventura in Cina: l'ex centrocampista viola ha infatti firmato ufficialmente per il Qingdao Huanghai, squadra che milita in seconda divisione del campionato della Cina, corrispondente alla serie B italiana.