Labaro Viola

Anche Verdù vola in Cina: giocherà in seconda divisione

Anche Joan Verdù tenta l'avventura in Cina: l'ex centrocampista viola ha infatti firmato ufficialmente per il Qingdao Huanghai, squadra che milita in seconda divisione del campionato della Cina, corri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2017 22:40
Anche Verdù vola in Cina: giocherà in seconda divisione -
Calciomercato
Fiorentina
Cina
Verde
Condividi

Anche Joan Verdù tenta l'avventura in Cina: l'ex centrocampista viola ha infatti firmato ufficialmente per il Qingdao Huanghai, squadra che milita in seconda divisione del campionato della Cina, corrispondente alla serie B italiana.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok