Mina festeggia in Nazionale: “Sarà sempre un onore indossare la fascia da capitano della Colombia”

Novanta minuti da titolare, clean sheet e fascia da capitano per Yerry Mina nella notte sudamericana: il centrale della Fiorentina ha guidato la sua Colombia ad Asunciòn, nella vittoria esterna dei Cafeteros contro il Paraguay. Al termine del match, deciso da un rigore di Santos Borrè, Mina ha commentato attraverso il suo profilo Instagram il match mostrando tutta la sua gioia per la prova dei compagni e per aver ritrovato la fascia da capitano: “Aggiungere 90 minuti con il mio Paese e mettermi il nastro da capitano sarà sempre un orgoglio. Grazie ai miei compagni e al corpo tecnico per l’opportunità; che onore far parte di questa squadra. Torno dalla Colombia con 6 punti”.