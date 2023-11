Batistuta a cena con Beltran e Infantino. Serata argentina a Firenze aspettando Nico e Quarta

Giorni fiorentini per Gabriel Batistuta, la leggenda della Fiorentina è tornato in città per giocare la partita del cuore per gli alluvionati (QUI IL VIDEO DEL SUO GOL PAZZESCA) ed ha approfittato per godersi la città che lo ha adottato e che tanto ama. Ieri sera cena in pieno centro a Firenze con Gino Infantino e Lucas Beltran, 2 dei 4 giocatori argentini della Fiorentina. Assenti Nico Gonzalez e Quarta perché impegnati con la Nazionale. Ecco la foto postata sui social