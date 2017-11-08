Sanchez: "Non ho avuto continuità alla Fiorentina. Sto bene e aspetto la mia opportunità. In nazionale..."
Carlos Sanchez ha parlato dal ritiro della Colombia. Queste le sue parole:"Sto molto bene, mi sento bene. Sono contento di essere qui, è una buona occasione per prepararci al Mondiale. Abbiamo giocato...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 19:13
Carlos Sanchez ha parlato dal ritiro della Colombia. Queste le sue parole:
"Sto molto bene, mi sento bene. Sono contento di essere qui, è una buona occasione per prepararci al Mondiale. Abbiamo giocatori forti, quando recuperiamo palla sappiamo cosa fare. Nel calcio a volte uno si sorprende, perché non capisce cosa succede. Non ho avuto molta continuità: c’è un nuovo processo alla Fiorentina, con dei cambiamenti e un nuovo allenatore. Attendo la mia opportunità quando l’avrò, la sfrutterò."