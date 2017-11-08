Sanchez: "Non ho avuto continuità alla Fiorentina. Sto bene e aspetto la mia opportunità. In nazionale..."

Carlos Sanchez ha parlato dal ritiro della Colombia. Queste le sue parole:"Sto molto bene, mi sento bene. Sono contento di essere qui, è una buona occasione per prepararci al Mondiale. Abbiamo giocato...

A cura di Redazione Labaroviola 08 novembre 2017 19:13

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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