Labaro Viola

Sanchez: "Non ho avuto continuità alla Fiorentina. Sto bene e aspetto la mia opportunità. In nazionale..."

Carlos Sanchez ha parlato dal ritiro della Colombia. Queste le sue parole:"Sto molto bene, mi sento bene. Sono contento di essere qui, è una buona occasione per prepararci al Mondiale. Abbiamo giocato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 19:13
Sanchez: "Non ho avuto continuità alla Fiorentina. Sto bene e aspetto la mia opportunità. In nazionale..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Carlos Sanchez
Colombia
Condividi

Carlos Sanchez ha parlato dal ritiro della Colombia. Queste le sue parole:

"Sto molto bene, mi sento bene. Sono contento di essere qui, è una buona occasione per prepararci al Mondiale. Abbiamo giocatori forti, quando recuperiamo palla sappiamo cosa fare. Nel calcio a volte uno si sorprende, perché non capisce cosa succede. Non ho avuto molta continuità: c’è un nuovo processo alla Fiorentina, con dei cambiamenti e un nuovo allenatore. Attendo la mia opportunità quando l’avrò, la sfrutterò."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok