Anche in Colombia si chiedono come facciano a convocare in nazionale Mina, giocatore finito?

In Colombia si chiedono perchè Jerry Mina, difensore classe 1994 della Fiorentina, viene ancora convocato in nazionale. I tifosi colombiani, sul sito As Columbia, scrivono che dopo i mondiali il difensore non sarebbe dovuto più essere chiamato perchè ormai non in condizioni accettabili per giocare. Ricordiamo che a settembre Mina si è infortunato nuovamente in nazionale dopo un lungo periodo in cui era stato fuori per infortunio e le sua condizioni, anche adesso alla Fiorentina, non sembrano propriamente al top.

